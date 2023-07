POL-BOR: Gronau - Papiercontainer brannte

Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Paßkamp; Unfallzeit: zwischen 21.07.2023, 18.00 Uhr und 22.07.2023, 6.30 Uhr; Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Nacht zum Samstag einen geparkten Wagen in Rhede auf der Straße "Paßkamp". Dabei richtete er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von mehreren tausend Euro an. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu ...

