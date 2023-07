POL-BOR: Gronau - Seitentür aufgehebelt

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Brechter Weg; Tatzeit: 22.07.2023, 05.00 Uhr; Ein bisher unbekannter Täter betrat in der Nacht zum Samstag ein umzäuntes Sportgelände am Brechter Weg. Gegen 05.00 Uhr drang er gewaltsam in eine Lagerhütte ein und entwendete eine Kettensäge. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in ...

mehr