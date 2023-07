POL-BOR: Gronau - Kettensäge entwendet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Up'm Höwel; Tatzeit: 21.07.2023, 04.00 Uhr; Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Up'm Höwel" durchwühlte ein Täter die komplette Wohnung. Nach derzeitigen Erkenntnissen drang der Täter in der Nacht zum Freitag gegen 04.00 Uhr über ein Küchenfenster gewaltsam in das Haus ein. Angaben zur Diebesbeute liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo in ...

