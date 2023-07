Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw aufgebrochen

Koffer gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dahlienweg; Tatzeit: 24.07.23, 03.35 Uhr;

Die vier Täter kamen auf Motorrollern und brachen in der Nacht zum Montag auf dem Dahlienweg den Kofferraum eines Pkws auf. Sie entwendeten einen Koffer und führen davon. In einem nahegelegenen Park am Weißdornweg endeckten Polizeibeamte zwei Motorroller, eine Sporttasche und zwei Taschenlampen. Personen wurden nicht angetroffen. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt, die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell