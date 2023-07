Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw-Aufbrecher flüchtet auf E-Scooter

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Stenerner Weg; Tatzeit: 24.07.23, ca. 03.45 Uhr;

Gegen 03.45 Uhr hörte eine Zeugin in der Nacht zum Montag ein lautes Geräusch. Sie sah nach dem Rechten und entdeckte einen Mann, der zu einem Elektroroller rannte und in Richtung Eintrachtstraße davonfuhr. Der Täter hatte die Fensterscheibe eines Pkws eingeschlagen, der auf dem Stenerner Weg in Höhe der Eintrachtstraße geparkt war. Angaben zur möglichen Diebesbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor. Die Zeugin sah den Verdächtigen ca. 30 min später erneut - nun fuhr er über die Straße Im Bollwerk in Richtung Innenstadt. Der Mann ist ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und war dunkel gekleidet. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

