Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geldbörsen entwendet

Hankensbüttel/ Wittingen (ots)

Unbekannte Täter waren am gestrigen Montag bei zwei Diebstählen erfolgreich. Beide Taten ereigneten sich im Norden des Landkreises und in Supermärkten. Eine 80-Jährige hatte ihre Geldbörse in den Einkaufswagen gelegt, in einem unbemerkten Moment nahm eine bislang unbekannte Person die Geldbörse an sich. Erbeutet wurden so über 100 Euro Bargeld und auch die EC-Karten. Eine 62-Jährige musste an der Kasse ebenfalls feststellen, dass ihr Portemonnaie entwendet worden war. Dieses hatte sie zuvor in ihre verschlossene Einkaufstasche gelegt. Hier erbeuteten die Täter 150 Euro Bargeld.

Tipps der Polizei:

- Tragen Sie Geld, Bankkarten und Papiere immer in verschiedenen und verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen(!) auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie eine Hand auf den Reißverschluss, so kann dieser nicht unbemerkt geöffnet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell