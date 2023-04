Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis

Landkreis Gifhorn (ots)

Insgesamt 15 Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn führten am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Landkreis durch. Die verschiedenen Kontrollorte lagen unter anderem an der Kreisstraße 7 bei Dedelsdorf, der Landstraße 283 bei Ettenbüttel, der Kreisstraße 114 bei Gifhorn und der Hauptstraße in Vordorf. Bei den Messungen wurden 70 Verstöße gegen die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Ein Autofahrer wurde auf der Haustenbecker Straße in Isenbüttel mit 96 km/h gemessen, erlaubt sind dort maximal 50 km/h. Auf den Mann kommt ein Bußgeld von mindestens 400 Euro, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte zu.

Andere Beamte führten bereits am Abend des Mittwochs dieser Woche eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 4 bei Gifhorn durch. Dabei stellten sie unter anderem den Verstoß eines 38-Jährigen fest, der bei erlaubten 100 km/h mit 127 km/h gemessen wurde. Der Mann muss sich auf ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro und einen Punkt einstellen. Ein anderer 38-Jähriger befuhr die Messstelle mit seiner Kawasaki und 149 km/h, ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte. Ähnliche Kontrollen werden auch zukünftig durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell