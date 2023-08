Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Erneute Kontrollen der Elmshorner Polizei

Bad Segeberg (ots)

Auch in der vergangenen Woche und am Wochenende haben Einsatzkräfte des Polizeireviers Elmshorn im Stadtgebiet Kontrollen durchgeführt und wieder Betäubungsmittel sichergestellt.

Bereits am Donnerstag (03.08.2023) kontrollierten Beamte des Polizeireviers Elmshorn eine Personengruppe auf dem Spielplatz in der Straße "Am Friedhof" und stellten bei drei Personen im Alter von 21 bis 22 Jahren drei Joints sicher.

Am Samstagvormittag kontrollierten Einsatzkräfte dann einen 30-jährigen Pinneberger im Steindamm und fanden Marihuana und stellten bei einem 27-jährigen Elmshorner ein Fläschchen mit Codein sicher.

In den Abendstunden traf die Polizei einen 54-Jährigen am Basketballfeld im Steindamm an. Der Pinneberger war im Besitz eines Joints.

Ähnlich erging es einem 16-Jährigen, der an der Skaterbahn im Steindammpark mit Marihuana und Amphetamine festgestellt werden konnte.

In beiden Fällen stellten die Polizei die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Während einer Kontrolle in der Julius-Leber-Straße traf die Polizei am Samstag einen 28-jährigen mit zwei Joints an, die im Rahmen der Kontrolle sichergestellt wurden.

Bei einem 21-jährigen Mann stellten die Beamten in der Königstraße verschreibungspflichtige Medikamente fest, für die er keinen Nachweis erbringen konnte und stellten einen Tablettenriegel sicher. Am Holstenplatz kontrollierten die Beamten einen 21-Jährigen, der eine geringe Menge Marihuana mitführte sowie einen 32-Jährigen mit einem "Briefchen" Heroin. Beides wurde beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus wurden im Zuge von Verkehrskontrollen fünf Fahrten unter Wirkung von berauschenden Mitteln, eine Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol sowie zwei Fahrten ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt.

Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet.

Das Polizeirevier Elmshorn wird derartige Kontrollen wiederholen.

