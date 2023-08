POL-NOM: Fund einer geringen Menge Cannabis

Uslar (ots) - USLAR, (go), BELLA CLAVA, (PARKPLATZ WOHNEGBIET), Donnerstag, 10.08.2023, zwischen 00:15 Uhr und 12:15 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Rangieren, den PKW eines 50 jährigen aus Uslar und entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. EUR 500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: ...

mehr