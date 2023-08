POL-NOM: Auf Parkplatz Auto beschädigt und geflüchtet

Northeim (ots) - Moringen, Mannenstraße, Sonntag, 13.08.2023, 15.50 Uhr MORINGEN (Wol) - Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntag gegen 15.50 Uhr kam es in einem Patientenzimmer des Maßregelvollzugzentrum Moringen zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache brannte eine Matratze in dem Zimmer. Durch das Feuer geriet zudem weiteres Mobiliar in Brand. Durch zwei männliche Mitarbeiter (33 & 30 Jahre alt) wurden eigene Löschversuche unternommen. Dabei wurden beide durch eine ...

