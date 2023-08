POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Uslar (ots) - USLAR, (go), OT WIENSEN, SCHONINGER STRASSE, Sonntag, der 13.08.2023, 09:42 Uhr. Ein 63 jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil parkte seinen PKW in erhöhter Position. Anschließend verlässt er den PKW in Richtung der Einfahrt, ohne ihn vor dem Wegrollen zu sichern. Der PKW rollt anschließend in seine Richtung und trifft ihn am Rücken. Hierbei zieht er sich Prellungen zu. Er wird durch den RTW ins Krankenhaus nach Northeim verbracht. Rückfragen ...

mehr