Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus

Samtens (LK Vorpommern-Rügen) (ots)

Im Zeitraum vom 28.04.2023, 18:00 Uhr bis zum 30.04.2023, 10:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus im Wiesenring in 18573 Samtens eingebrochen. Bislang unbekannte Täter haben sich in Abwesenheit der Eigentümer gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft. Im Anschluss wurden sämtliche Räumlichkeiten samt Mobiliar durchsucht und Wertgegenstände von mehreren tausend Euro erbeutet. Möglicherweise wurde den oder die unbekannten Täter eine Schubkarre zum Abtransport der Wertgegenstände genutzt. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in dem benannten Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen oder andere Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise können dem Polizeihauptrevier Bergen unter 03838 / 8100, an die Internetwache unter www-polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle gemeldet werden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-20226 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

