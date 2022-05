POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Bäckerei

Osnabrück (ots) - In der Straße "Im Dorfe" entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen grünen Peugeot (Bj. 2003). Das Fahrzeug mit NI-Kennzeichen (Nieburg) wurde später an der Diademstraße in Bad Essen wieder aufgefunden. Beschädigungen am Fahrzeug und Spuren an den Reifen lassen darauf schließen, dass mit dem Pkw eine wilde Fahrt unternommen wurde. Nun sind die Ermittler der Polizei Bohmte auf der Suche ...

