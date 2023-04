POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person zwischen Ivenack und Ritzerow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Barth (ots) - Am 29.04.2023 gegen 20:15 Uhr kam es in der Berthold-Brecht-Straße in Barth zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer brach in einer Wohnung im 5. Obergeschoss aus. Der alleinige Wohnungsmieter ist ein 30 - jähriger Mann, syrischer Herkunft. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die weiteren Bewohner des ...

mehr