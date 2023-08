POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Northeim (ots) - Northeim OT Langenholtensen, Holthuser Straße, Donnerstag, 10.08.2023, 14.30 Uhr bis Sonntag, 13.08.2023, 19.55 Uhr LANGENHOLTENSEN (Wol) - Zeug-/innen gesucht. Im Zeitraum von Donnerstag ca. 14.30 Uhr bis Sonntag ca. 19.55 Uhr kam es in der Holthuser Straße in Langenholtensen zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Unbekannte Personen konnten gewaltsam über eine Terrassentür in das Haus eindringen und ...

mehr