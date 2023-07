Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (MA) Unbekannte entwenden Wertsachen im Zug

Mannheim (ots)

Am Samstagabend (15. Juli) hat bislang unbekannte Täterschaft im Zug zwei Männer bestohlen. Der Sachschaden geht in die Zehntausende.

Gegen 19:45 Uhr befanden sich die beiden Geschädigten im ICE 613 (Laufweg: Flughafen Frankfurt/ Main - Mannheim Hauptbahnhof). Hierbei verstauten die Personen ihre Koffer in der Gepäckablage des Wagens 5 und begaben sich in den Speisewagen. Ihr Gepäck verblieb dabei in besagter Gepäckablage.

Als die Geschädigten zurück zu ihren Plätzen kamen, waren die Koffer bereits entwendet. Den Diebstahl bemerkten sie erst beim Halt am Mannheimer Hauptbahnhof. Bei dem Stehlgut handelt es sich neben den Koffern unter anderem um Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

Bei den entwendeten Koffern handelt es sich um einen "Samsonite Black"-Koffer sowie um einen "Aluminium Attaché"-Koffer von Rimowa.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Hierzu werden auch die Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage am Mannheimer Hauptbahnhof ausgewertet.

Die Bundespolizei gibt immer wieder die Hinweise, seine Wertgegenstände am Bahnsteig und in Zügen nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Bargeld und sonstige Wertsachen sollten immer nah am Körper getragen werden. Diebe nutzen Situationen der Unachtsamkeit schnell aus und machen so leichte Beute. Nähere Informationen zum Sicheren Reisen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell