BPOLI-KA: (KA) Am Hauptbahnhof mit Messer bedroht

Mannheim (ots) - Eine 36-jährige Frau ist am Freitagmorgen (14. Juni) im Zug von Salzburg nach Berlin bestohlen worden. Die Geschädigte bemerkte die Tat in Mannheim, der Täter wurde im Rahmen der Fahndung festgenommen. Die junge Frau schlief während der Zugfahrt ein, was der 23-jährige tunesische Staatsangehörige nutze um Ihr Mobiltelefon zu entwenden. Der Täter wurde hierbei beobachtet und konnte durch eine ...

mehr