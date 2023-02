POL-PDNR: Karnevalsgeschehen am Rosenmontag

Linz am Rhein (ots) - Der Geschädigte hatte seinen PKW am 20.02.2023 auf dem Parkplatz (Busparkplatz) in der Linzhausenstraße in Linz abgestellt. Im Zeitraum zwischen 13:40 und 16:00 Uhr hat ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug den geparkten PKW an der hinteren linken Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ...

