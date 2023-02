POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf dem Busparkplatz

Unkel, Am Hohen Weg (ots) - Am Montag, den 20.02.2023 kam es im Zeitraum zwischen 13:00 und 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Unkel. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug wendete in einer Grundstückseinfahrt in der Straße Am Hohen Weg und beschädigte einen dort geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz zu melden. Rückfragen bitte an: ...

