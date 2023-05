Hauptzollamt Köln

HZA-K: Kölner Zoll vereitelt auch am Pfingstwochenende Drogen- und Goldschmuggel am Flughafen

Fast 15 Kilogramm Drogen und Goldschmuck im Wert von rund 36.000 Euro gefunden

Köln (ots)

Am langen Pfingstwochenende hat der Kölner Zoll am Flughafen mehr als sieben Kilogramm Marihuana, fast sieben Kilogramm Ketamin und rund ein Kilogramm Haschisch in Paketsendungen aus dem Verkehr gezogen.

"Die Drogen waren unter anderem als Kaffeepulver getarnt oder in Sportschuhen und zwischen Spielzeugfiguren versteckt. Der geschätzte Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen liegt bei mehr als 341.000 Euro", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Alle Drogensendungen wurden vom Zoll im Zuge der Bekämpfung des internationalen Rauschgiftschmuggels auf ihrem Weg über den Köln/Bonner Flughafen kontrolliert. Nähere Angaben zu Routen können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

"Goldschmuck im Wert von rund 36.000 Euro haben wir zudem bei sieben Reiserückkehrern aus der Türkei und Marokko gefunden. Eine Frau hatte ihren Goldschmuck in einem Beutel mit gemahlenem Pfeffer versteckt und ein Mann ein Schmuckset in einem Paar Tennissocken", so Ahland weiter.

Alle Beschuldigten hatten versucht, mit ihrem Gepäck die Kontrollstelle des Zolls durch den grünen Kanal für abgabefreie Waren zu verlassen. Abgabenfrei sind Waren bei Flugreisen aus Nicht-EU-Staaten nur bis zu einem Wert von 430 Euro. Alles was darüber hinausgeht, muss beim Zoll angemeldet werden, sonst droht, wie in diesen Fällen, ein Steuerstrafverfahren.

