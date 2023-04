Hauptzollamt Köln

HZA-K: Dr. Tino Igelmann neuer für das Zollkriminalamt zuständiger Direktionspräsident der Generalzolldirektion

Die Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen, Prof. Dr. Luise Hölscher, führte am 28. April 2023 in Köln Dr. Tino Igelmann in das Amt des Direktionspräsidenten der Direktion VIII, Zollkriminalamt (ZKA) der Generalzolldirektion ein. Er übernimmt das Amt von Dr. Rainer Mellwig, der in den Ruhestand getreten ist.

An der Feierstunde mit zahlreichen Gästen nahmen neben der Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, sowie dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, auch eine Reihe von Vertreterinnen und Vertretern anderer nationaler und internationaler Behörden teil.

Das Zollkriminalamt (ZKA) in Köln mit über 1.200 Beschäftigten ist die Zentralstelle des deutschen Zollfahndungsdienstes, dessen Hauptaufgabe die Verfolgung und Verhütung der mittleren, schweren und organisierten Zollkriminalität ist. Es koordiniert und lenkt die Ermittlungen der bundesweit acht Zollfahndungsämter. Das Zollkriminalamt ist organisatorisch als Direktion VIII Teil der Generalzolldirektion, einer Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen.

Staatssekretärin Prof. Dr. Hölscher betonte in ihrer Ansprache die herausragende Kompetenz und Schlagkraft des Zollkriminalamtes: "Aktuell ist insbesondere im Bereich der Exportkontrolle die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden mit unseren Partnern im In- und Ausland von ganz besonderer Bedeutung und diese Aufgabe erfüllt das Zollkriminalamt mit seinem hochspezialisierten Personal hoch professionell."

Dr. Igelmann bedankte sich für die zahlreichen Glückwünsche der geladenen Gäste und betonte: "Die deutsche Zollverwaltung mit ihrem Zollfahndungsdienst deckt ein weites Aufgabenspektrum ab. Ich möchte das Zollkriminalamt und den Zollfahndungsdienst als kompetenten Partner in der Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik weiter fest verankern. Ein besonderes Anliegen ist mir zudem die Kooperation mit nationalen und internationalen Institutionen."

Werdegang von Dr. Tino Igelmann:

Der 1974 in Damme geborene Jurist Dr. Tino Igelmann trat 2001 in die Bundesfinanzverwaltung ein. Sein dienstlicher Weg führte ihn über die Oberfinanzdirektion Hannover und das Zollkommissariat Bremen 2002 zum Bundesministerium der Finanzen. Dort befasste er sich bis 2012 in unterschiedlichen Referaten und Projekten insbesondere mit den Verbrauchsteuern, der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und den Organisationangelegenheiten der Zollverwaltung. Im Jahr 2012 übernahm Dr. Tino Igelmann die Leitung der Zentralen Facheinheit für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit bei der Bundesfinanzdirektion West in Köln. Mit der Gründung der Generalzolldirektion zum 1. Januar 2016 wurde er Abteilungsleiter der Direktion VII -Finanzkontrolle Schwarzarbeit-, bevor er im Juni 2019 das Amt des dortigen Direktionspräsidenten übernahm. Seit dem 1. März 2023 leitet Herr Dr. Igelmann das Zollkriminalamt.

