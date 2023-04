Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am Morgen des 11.04.23 hielt an der BFT-Tankstelle in Gelmeroda ein Audi- Fahrer an der Zapfsäule an, betankte sein Fahrzeug und in der weiteren Folge stieß er beim Zurücksetzen des Fahrzeuges gegen einen PKW BMW. Sachschaden entstand am BMW in Höhe von ca. 1000 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell