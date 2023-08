POL-NOM: Diebstahl von Mobiliar aus Büroräumen

Northeim (ots) - Northeim, Güterbahnhofstraße, Dienstag, 15.08.2023, 10.10 Uhr bis 10.30 Uhr NORTHEIM (Wol) - Zeug/-innen gesucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Dienstag in der Zeit von 10:10 bis 10:30 Uhr ein ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in der Güterbahnhofstraße geparktes Fahrzeug. Die Person verlässt nach dem Unfall unerlaubt den Unfallort. Der verursachte Schaden am beschädigten Pkw Audi beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zeug/-innen, ...

