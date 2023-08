POL Schwaben Nord: Unfallfluchten - Zeugenaufruf

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Montag (21.08.2023) entwendeten zwei 29- und 26-jährige Frauen mehrere Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Donaustraße. Gegen 17.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarktes die beiden Frauen. Eine der Beiden wartete mit dem gefüllten Einkaufswagen am Eingang des Supermarktes bis die zweite die Türe von außen ...

