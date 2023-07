Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Olpe (ots)

Am Dienstag (25.07.2023) kam es zu einem Unfall auf der L512 im Bereich Eichhagen. Eine 32-jährige Autofahrerin hatte gegen 10.30 Uhr die Straße in Fahrtrichtung Olpe befahren. In einem Kurvenbereich kam ihr ein Auto auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich die 32-Jährige nach rechts aus und geriet mit ihrem Auto in den Straßengraben. Ihr Fahrzeug wurde dabei leicht beschädigt. Der andere PKW (eventuell VW Golf oder ähnlich) entfernte sich ohne Weiteres in Fahrtrichtung Attendorn von der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um Kontaktaufnahme unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4100.

