POL-UN: Unna - Drogenverkauf an Minderjährige: Drei Männer nach Festnahme durch Zivilbeamte in Untersuchungshaft

Unna (ots)

Weil sie dringend tatverdächtig sind, gemeinschaftlich Minderjährigen Drogen verkauft zu haben, hat die Polizei am Mittwochnachmittag (12.10.2022) in Unna drei Männer festgenommen, gegen die am Folgetag richterliche Untersuchungshaftbefehle erlassen worden sind.

Im Rahmen einer gezielten Observation nahmen Zivilbeamte die Beschuldigten nach dem Verkauf von Betäubungsmitteln an eine 16-Jährige im Stadtpark am Ostring fest. Bei ihnen handelt es sich um zwei 21-jährige guineische Staatsbürger aus Unna und Kamen sowie einen 22-jährigen eritreischen Staatsbürger aus Unna. Die Männer sind kriminalpolizeilich schon in Erscheinung getreten.

Im Zuge dieses Einsatzes stellten die Zivilkräfte unter anderem Drogen in geringer Menge, Handys, ein Pfefferspray sowie Bargeld sicher. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben, dass die drei Männer im Verdacht stehen, auch in der Vergangenheit Betäubungsmittel an Minderjährige verkauft zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurden die Beschuldigten am Donnerstag (13.10.2022) einer Haftrichterin am Amtsgericht Unna vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehle. Die Männer befinden sich bereits in Justizvollzugsanstalten.

