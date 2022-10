Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Tatverdächtiger nach versuchtem Straßenraub auf Frau vorläufig festgenommen

Unna (ots)

Nach einem versuchten Straßenraub auf eine Frau am Mittwochabend (12.10.2022) in Unna hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Als die 62-jährige Unnaerin gegen 21 Uhr an einem Automaten einer Bankfiliale am Massener Hellweg Geld abholte, stellte sich ein Mann neben ihr an einen Automaten - dieser war jedoch defekt. Der Unbekannte bat um Geld. Weil ihr die Situation bedrohlich vorkam, verließ sie die Bankfiliale in Richtung Parkplatz eines Supermarktes. Der Mann folgte ihr.

Auf dem Parkplatz versuchte der Tatverdächtige dann, der Unnaerin die Handtasche zu entreißen. Dabei leistete sie Gegenwehr und rief lautstark. Der Mann ließ von ihr ab und flüchtete ohne Beute über die Massener Bahnhofstraße. Die unverletzte 62-Jährige wählte daraufhin den Notruf.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung mit mehreren Einsatzkräften trafen Polizeibeamte den Tatverdächtigen in Höhe der Bushaltestelle Massen Bahnhof an. Der 20-jährige tunesische Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam der Polizeiwache Unna gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der in Unna gemeldete Beschuldigte nach Einleitung eines Strafverfahrens im Laufe des Donnerstags (13.10.2022) entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell