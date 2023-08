Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mit Einkaufswagen den Eingang verlassen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Montag (21.08.2023) entwendeten zwei 29- und 26-jährige Frauen mehrere Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Donaustraße.

Gegen 17.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarktes die beiden Frauen. Eine der Beiden wartete mit dem gefüllten Einkaufswagen am Eingang des Supermarktes bis die zweite die Türe von außen öffnete. Abschließend verließen sie samt Wagen den Supermarkt ohne zu bezahlen. Als der Mitarbeiter die Beiden ansprach, flüchteten sie. Sie konnten jedoch wenig später von dem Mitarbeiter in einem Gebüsch versteckt festgestellt werden und an die Polizei übergeben werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die beiden Frauen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell