Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versuchte räuberische Erpressung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Sonntag (20.08.2023) gegen 02.45 Uhr griff ein bislang unbekannter Täter offenbar einen 33-Jährigen in der Donauwörther Straße körperlich an und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Der 33-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der bislang unbekannte Täter flüchtete anschließend ohne Beute.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, 160cm groß, ca. 40 Jahre alt, sportlich-kräftige Statur, grünes T-Shirt, kurze Hose, Narben und Brandwunden am linken Unterarm, rumänische Staatsangehörigkeit

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell