POL Schwaben Nord: Bargeld entwendet

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Samstag (19.08.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter Bargeld aus einer Handtasche in einem Supermarkt in der Neuburger Straße. Gegen 08.45 Uhr war eine 71-Jährige beim Einkaufen in dem Supermarkt unterwegs. Hierbei hatte sie ihre Handtasche an einen Einkaufwagen gehängt. In einem unbeaufsichtigten Moment nahm die bislang unbekannte Person offenbar den Einkaufwagen ...

