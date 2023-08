POL Schwaben Nord: Graffiti

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am vergangenen Donnerstag (17.08.2023) kam es zu einer Unfallflucht in der Mühlhauser Straße. In der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Auto eines 41-Jährigen. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die ...

mehr