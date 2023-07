Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen in den Stadtteilen Paffrath, Gronau, Bensberg und Heidkamp angezeigt. In einem Fall wurden die Täter durch einen Zeugen beobachtet und flüchteten.

Im Stadtteil Paffrath in der Straße Pannenberg schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Pkw der Marke Mercedes ein und entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstag (20.07.) circa 17:00 Uhr und Freitag (21.07.) circa 09:45 Uhr das Lenkrad mit einem geschätzten oberen dreistelligen Wert.

Im Stadtteil Gronau in der Ferdinandstraße wurde zwischen Samstag (22.07.) circa 06:30 Uhr und Samstag (22.07.) circa 14:00 Uhr ein Pkw der Marke Lexus aufgebrochen, indem die hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen wurde. Nach ersten Angaben wurde nichts aus dem Fahrzeuginneren entwendet.

Im Stadtteil Heidkamp bemerkte am Sonntagmittag (23.07.) der Mitarbeiter eines Handwerkerunternehmens, dass sich ein Loch in der Schiebetür seines Firmenfahrzeugs befand. Zudem ließ sich die Tür des in der Richard-Seiffert-Straße abgestellten Fahrzeugs nicht mehr öffnen. Der Mitarbeiter hatte den Kastenwagen der Marke Ford am Freitag (30.06.) an der Straße abgestellt. Es wurde laut ersten Angaben nichts entwendet.

Im Stadtteil Bensberg wurden die Täter bei einem Fahrzeugaufbruch in der Kölner Straße durch einen Zeugen gestört. Am Samstagabend (22.07.) konnte der Zeuge nach eigenen Angaben gegen 20:40 Uhr aus einem Fenster heraus beobachten, wie ein blauer Renault Kastenwagen auf den Parkplatz fuhr und sich hinter den Kastenwagen der Marke Ford stellte. Das abgelesene ausländische Kennzeichen soll GL-513-AA lauten. In dem Fahrzeug sollen sich zwei Personen befunden haben. Ein männlicher Tatverdächtiger stieg aus und bohrte ein Loch in die Schiebetür des Transporters. Als die Täter den Zeugen bemerkten, ergriffen sie schnell die Flucht in unbekannte Richtung. Der Zeuge konnte einen der beiden Täter als männlich, circa 160 bis 170 cm groß und schlank beschreiben. Er trug dunkle Kleidung und eine weiße Kappe.

Das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg bittet um Mithilfe bei dieser Reihe an Fahrzeugaufbrüchen. Wer etwas Auffälliges im Umfeld der jeweiligen Tatorte beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

