Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Zwei Pkw auf unbekannte Weise geöffnet und Gegenstände gestohlen

Kürten (ots)

Am Samstag (22.07.) erstatteten zwei Geschädigte Anzeige bei der Polizei, nachdem auf unbekannte Weise in ihre Pkw eingebrochen wurde. Beide Geschädigten hatten ihre Fahrzeuge am Vortag (21.07.) unversehrt im Verlauf der Kölner Straße in Bechen abgestellt.

Aus einem Pkw der Marke Citroen wurden im Zeitraum zwischen 20:20 Uhr und 09:00 Uhr am Folgetag unter anderem Münzgeld in unbekannter Höher, ein MP3-Player, ein Ladekabel und weitere persönliche Gegenstände gestohlen. Zwischen 18:00 Uhr und 13:00 Uhr am Folgetag wurden aus einem Pkw der Marke Opel mehrere Ladekabel und weitere persönliche Gegenstände entwendet. In beiden Fällen wiesen die Fahrzeuge keine einbruchtypischen Spuren auf. Wie der oder die Täter sich Zugang ins Innere verschafften ist demnach noch unklar.

Die Polizei nahm zwei Strafanzeigen wegen besonders schweren Falles des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen auf. Zeugenhinweise zu diesen beiden Taten nimmt das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

