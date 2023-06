Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Vorsätzliche Brandstiftung - Polizei ermittelt gegen 59-Jährigen

Hagen a.T.W. (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 05:40 Uhr zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Zeugen beobachteten einen Mann dabei, wie er den Reifen eines geparkten BMWs in Brand setzte. Kurze Zeit später kam der Brandstifter wieder zurück und löschte das Feuer mit einem Bier. Nachdem die Zeugen die Polizei riefen, flüchtete der Mann. Aufgrund einer vorliegenden Personenbeschreibung konnte der Flüchtige von einer Funkstreifenwagenbesatzung an der Ecke Gibbenhof/Dorfstraße angetroffen werden. Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein weiterer Brand am Kreisverkehr Natruper Straße/Martinistraße ebenfalls durch den 59-jährigen Hagener verursacht worden ist. Dort entzündete der Beschuldigte ein Werbebanner und ein dazugehöriges Befestigungsseil. Der Mann räumte beide Taten ein. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest konnte ein Ergebnis von über 1,5 Promille festgestellt werden. Für den Hagener folgten daraufhin eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung. Es wurden außerdem zwei Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet. Im Anschluss wurde der 59-Jährige einer Osnabrücker Klinik zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell