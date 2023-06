POL-HL: OH-Neustadt in Holstein, A 1, Richtung Süden/ Die Entenkükenretter

Lübeck (ots) - Am Dienstagabend (06.06.2023) brannte auf einem Campingplatz in Lenste eine Gartenlaube vollständig nieder. Ursächlich hierfür dürfte die vorherige Nutzung eines Ofens gewesen sein. Die Kriminalpolizei in Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 21:00 Uhr des Abends wurde der Feuerwehr auf einem Campingplatz im Mittelweg in Lenste eine ...

