Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuck bei Einbruch in Mehrfamilienhaus gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (22.07.) gegen 18:45 Uhr mussten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Romaney einen Einbruch in ihre miteinander verbundenen Wohnparteien feststellen, nachdem sie das Haus erst um 17:30 Uhr verlassen hatten. Sie verständigten daraufhin die Polizei.

Der oder die bislang unbekannten Täter hatten die heruntergelassenen Rollladen an der Terrassentür im Erdgeschoss hinaufgeschoben und die Tür aufgehebelt. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme der Geschädigten wurde Schmuck mit einem Wert in mittlerer dreistelliger Höhe gestohlen. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, ließ sich während der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend feststellen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf uns führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell