Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am Sonntag

Ennepetal (ots)

Um 14:04 Uhr wurde die Feuerwehr mit Haupt- und Ehrenamt zu einem Brandmeldealarm in die Heimstraße gerufen. Nach der Erkundung durch den Angriffstrupp konnte angebranntes Essen als Ursache für den Alarm festgestellt werden. Der betroffene Bereich wurde belüftet und die Wohnung dem Mieter wieder übergeben. Kurz nach Eintreffen an der Feuerwache ging die Meldung über einen Verkehrsunfall im Ortsteil Külchen ein. Zu diesem Alarm eilten Hauptamtliche und Ehrenamtliche Kräfte zur Hilfe. Vor Ort wurden die betroffenen Personen schon durch das Personal eines Rettungswagen betreut, ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr notwendig. Gegen 17:30 Uhr wurde die Zentrale der Hauptwache von einer aufmerksamen Bürgerin über eine größere Ölspur im Bereich Esbeckerstraße / Wilhemlshöherstraße informiert. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug rückte aus und beseitigte diese Ölspur mit Bindemittel und stellte Warnschilder auf. Eine Feuermeldung am Abend erforderte eine erneute Alarmierung der Hauptwache sowie ehrenamtliche Einheiten. Nach der Erkundung im Gebäude durch den Angriffstrupp und der Erkundung im Umfeld des Gebäude konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden. Die eingesetzten Kräfte konnten den Bereitstellungsraum nach kurzer Zeit wieder verlassen und ihre Standorte anfahren.

