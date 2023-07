POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter stehlen E-Scooter von Terrasse

Bergisch Gladbach (ots) - Am Mittwoch (19.07.) gegen 07:00 Uhr musste der Besitzer eines Motorrades der Marke KTM das Fehlen seiner Maschine feststellen, welche er am Vortag (18.07.) gegen 21:30 Uhr auf einem Stellplatz an der Straße Klutstein abgestellt und verschlossen hatte. Der oder die bislang unbekannten Täter hatten offenbar das Schloss aufgebrochen und das Motorrad entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt ...

