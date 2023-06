POL-PDKO: Zweiradkontrolltrupp unterwegs zwischen Rhein und Mosel

Koblenz (ots) - Am 01.06.2023 wurde die Polizei Lahnstein zunächst über einen Heckenbrand in der Schloßstraße in Lahnstein informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Baum in Vollbrand stand. Das Feuer war in Begriff auf das Wohngebäude überzugreifen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Lahnstein sowie der Berufsfeuerwehr Koblenz konnte das Feuer ...

