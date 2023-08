POL Schwaben Nord: Körperverletzung in Bar

Augsburg (ots) - Göggingen - Am vergangenen Dienstag (15.08.2023) gegen 13.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter den beigefarbenen Mini-Chihuahua einer 25-Jährigen von einem Balkon in der Gögginger Straße. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Marion ...

