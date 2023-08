Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geld aus Handtasche entwendet

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Samstag (19.08.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter Bargeld aus einer Handtasche in einem Supermarkt in der Neuburger Straße.

Gegen 08.45 Uhr war eine 71-Jährige beim Einkaufen in dem Supermarkt unterwegs. Hierbei hatte sie ihre Handtasche an einen Einkaufwagen gehängt. In einem unbeaufsichtigten Moment nahm die bislang unbekannte Person offenbar den Einkaufwagen und schob ihn von der 71-Jährigen weg. Anschließend die bislang unbekannte Personen Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich aus der Handtasche.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einer Handtasche. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell