LPI-J: Auf und davon

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ihre Aggressionen ließen Unbekannte in Magersdorf am dortigen Bushäuschen raus. Wie ein Zeuge in den Morgenstunden des Sonntages feststellen musste, haben der oder die Täter die Scheibe am Wartehaus eingetreten und somit Sachschaden verursacht. Hinweise zu den Verursachern liegen aktuell noch nicht vor. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

