Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Herbeiführen einer Brandgefahr

Contwig (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 17:45 Uhr an der K74 oberhalb des Truppacherhofs zu einem kleinen Brand. Offensichtich achtlos weggeworfene oder zurückgelassene Verpackungen mit Essensresten waren hier in Brand geraten. Durch das schnelle Ablöschen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das danebenliegende Gebüsch und Feld verhindert werden. Zum Verursacher liegen momentan keine Hinweise vor. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) erbittet sachdienliche Hinweise. |pizw

