POL-EL: Haren - Hecke mit Gasbrenner in Brand gesetzt

Nordhorn (ots) - Zwischen dem 4. Juli 20.00 Uhr und 6. Juli 9.00 Uhr haben bislang unbekannte Täter von mehreren Treckern in der Straße Am Nolland die GPS Antennen sowie das sich in einem Fahrzeug befindliche Steuerungsdisplay entwendet. Der Schaden wird auf etwa 17.300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

