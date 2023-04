POL-EL: Uelsen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haren (ots) - Am 25. März um 05:33 Uhr ist es im Außenbereich eines Eiscafes an der Emsstraße in Haren zu einer Sachbeschädigung gekommen. Dabei wurden Buchsbäume aus den Töpfen gerissen und in Richtung des Eiscafes geworfen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer 05932 72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

