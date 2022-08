LPI-J: Nicht gesehen

Landespolizeiinspektion Jena

Weil ein PKW-Fahrer ein Motorrad übersah, ereignete sich am Donnerstagvormittag ein Verkehrsunfall in Stadtroda. Der 70-jährige Fahrer eines Audis befuhr die Heinrich-Heine-Straße und bog nach links auf die August-Bebel-Straße ab. Hierbei übersah er jedoch einen vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Motorradfahrer, welcher auf der August-Bebel-Straße in Richtung Geraer Straße unterwegs war. Aufgrund dessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in deren Folge der 29-Jährige stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Beide Fahrzeuge erlitten unfallbedingten Sachschaden.

