Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Lichtaktionstag Fahrrad - Polizei, ADFC u.v.m. freuen sich auf Ihren Besuch

Mainz (ots)

Getreu dem Motto "Mainz setzt aufs Rad - aber sicher!" lädt die Polizei Mainz zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) und weiteren Akteuren rund um das Fahrrad am 14.10.2023 zum große Lichtaktionstag für Fahrradfahrende vor dem LULU (ehem. Karstadt) in der Ludwigstraße in Mainz ein. In der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr können Interessierte mit ihren Fahrrädern vorbeikommen und kostenlos durch den ADFC einen Lichtcheck durchführen lassen. Kleinere, möglicherweise vor Ort festgestellte Mängel können direkt mit der Fahrrad-Selbsthilfe Bike Kitchen Mainz und deren Know-how beseitigt werden. Zudem wird das Fahrradgeschäft Radgeber vor Ort über Beleuchtungsmittel etc. informieren. Auch die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Mainz werden vor Ort sein und u.a. über die Themen Verkehrssicherheit und Diebstahlschutz informieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell