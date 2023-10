Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau Dreister Diebstahl einer Geldbörse

Mainz- Weisenau (ots)

Wie am gestrigen Abend bekannt wurde, war gegen 17:20 Uhr auf dem Radweg in Mainz eine 86-jährige Mainzerin auf einen unbekannten, männlichen Fußgänger getroffen. Ohne etwas zu sagen, hatte der Mann erst in eine Einkaufstasche und danach in die Handtasche der alten Frau gegriffen. Beide hingen an ihrem mitgeführten Rollator. Als der Mann die Geldbörse aus der Handtasche entnahm, schlug die rüstige Frau nach ihm, sodass die Geldbörse auf den Boden fiel. Als sich beide danach bücken wollen, schubste der Täter die 86-jährige Frau zur Seite und nahm die Geldbörse an sich. Anschließend flüchtete er. Die Mainzerin verletzte sich leicht am Handgelenk. In der Geldbörse befand sich neben den Dokumenten, Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich.

Beschreibung des unbekannten Täter: - männlich - ca. 30 Jahre alt - ca. 1,65m groß - gedrungene bis korpulente Statur - kurze schwarze Haare - dunkel gekleidet

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

