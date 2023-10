Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Mann beleidigt und bedroht Sanitäterin

Mainz - Innenstadt (ots)

Am vergangenen Abend, gegen 21:00 Uhr wurden Rettungskräfte zu einer bewusstlosen Person nahe des Rheins gerufen. Der stark alkoholisierte 44-jährige Wiesbadener wurde vor Ort versorgt und sollte anschließend in ein Mainzer Krankenhaus gebracht werden. Beim Durchfahren der Gaustraße wurde der Mann jedoch plötzlich aggressiv und beleidigte die anwesende Sanitäterin. Diese machte sich bei ihrem Kollegen in der Fahrerkabine bemerkbar, worauf dieser anhielt und sie aus dem Auto flüchten konnte. Von außen konnten die Rettungskräfte dann beobachten, wie der betrunkene Wiesbadener im Inneren randalierte und sich dabei auch verletzte.

Durch einen weiteren Rettungswagen und unter polizeilicher Begleitung konnte der Mann schließlich in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden.

