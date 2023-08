Landespolizeiamt

POL-SH: Kontrollwoche "Geschwindigkeits- und Aggressionsdelikte"

Kiel (ots)

Die Landespolizei Schleswig-Holstein legt in der kommenden Woche (07.08. - 13.08.2023) einen besonderen Schwerpunkt auf Geschwindigkeitsüberwachungen und Bekämpfung von Aggressionsdelikten im Straßenverkehr. Über die gesamte Woche hinweg werden im ganzen Land verstärkt entsprechende Kontrollen stattfinden. Die Aktion ist länderübergreifend deutschlandweit abgestimmt und vernetzt.

Schwerpunkte der Kontrollen orientieren sich dabei an bestimmten Örtlichkeiten. So werden besondere Einrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeheime ebenso flächendeckend in den Fokus genommen werden wie auch Unfallhäufungsstellen, Deliktsbrennpunkte und Straßenabschnitte mit besonderen Gefahrenstellen.

Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Der Polizei ist es ein wichtiges Anliegen über diese Gefahren aufzuklären und zu sensibilisieren. Ziel ist es, das Geschwindigkeitsniveau dauerhaft zu senken und Gefahren zu minimieren.

Auch wenn der Schwerpunkt der anstehenden Kontrollen auf Geschwindigkeitsverstößen liegen wird, führen Aktionen dieser Art regelmäßig auch zur Feststellung weiterer Verstöße. So wurden in der zurückliegenden Schwerpunktkontrolle "Geschwindigkeits- und Aggressionsdelikte" im April 2023 u.a. 25 Handy und 27 Gurtverstöße sowie über 100 weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Somit leisten solche Kontrollen regelmäßig einen großen Beitrag für die gesamte Verkehrssicherheit auf den Straßen im Land.

Eine Schwerpunktkontrollwoche unterstützt und ergänzt die regelmäßigen Kontrollen, welche die Landespolizei das gesamte Jahr über durchführt. Neben der anstehenden Aktion werden wiederkehrend auch Schwerpunkte auf beispielsweise Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, Ablenkungen sowie den Schwerlastverkehr gelegt. Die Polizeidirektionen in der Fläche werden dazu nach Verfügbarkeit ihre Kontrolltätigkeiten verstärken.

Wir werden zeitnah nach der Schwerpunktwoche über die Ergebnisse der Kontrollen berichten.

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell